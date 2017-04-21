Матч «Динамо» – «Шахтар» встановив рекорд сезону за відвідуваністю

Футбольний матч “Динамо” – “Шахтар” став найбільш відвідуваним в Україні за останні два роки. Матч «Динамо» – «Шахтар» у 26-му турі Прем’єр-ліги відвідало 51 732 глядача.

Це новий рекорд відвідуваності за два останніх сезони в чемпіонаті України. У поточному чемпіонаті попереднє досягнення було встановлено в Харкові, коли на матч «Шахтаря» та «Динамо» прийшли 39 677 глядачів.

Київське “Динамо” поступилося “Шахтарю” на своєму полі з рахунком 0:1. Єдиний гол на 12-й хвилині забив бразильський форвард Феррейра.