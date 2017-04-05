Львів’ян 9 квітня запрошують долучитися до велопробігу

Велопробіг відбудеться 9 квітня. Старт – о 13.00 на площі Ринок перед входом у Ратушу. Кошти збиратимуть для допомоги діткам з вадами зору.

Зробити внесок можна просто перед стартом під час реєстрації, повідомляє “Львівська газета”.

Організатори зазначають, що кожен охочий може долучитися до збору коштів, навіть якщо не має велосипеда.

«Чекаємо на вас у неділю 9 квітня, о 13:00, на площі Ринок перед входом в Ратушу. Маршрут буде нескладним, але добре діло буде безцінним! Долучайтесь, поширюйте інформацію і запрошуйте друзів”, – розповідають організатори. Велосипедисти попередньо мають зареєструватись, заповнивши відповідну форму онлайн. Посилання на анкету можна знайти на сторінці Львівської асоціації велосипедистів у Facebook.