Львівські «Карпати» не підтримали новий формат УПЛ

Одинадцять із дванадцяти клубів-учасників футбольної Прем’єр-ліги підтримали новий формат проведення чемпіонату.

Як ынформує Tribuna.com, єдиним клубом, який висловився проти запропонованого формату, стали львівські «Карпати».

Керівництво Прем’єр-ліги запропонувало в наступному сезоні додати в чинний формат УПЛ матчі плей-офф за виживання (команди, що зайняли 10 та 11 місця, зіграють, відповідно, проти третьої і другої команд першої ліги).

Від матчів плей-офф за місце в Лізі Європи вирішили відмовитися. Набрані очки після першого етапу збережуться в повному обсязі.

У свою чергу, львівські «Карпати» на зустрічі представників клубів пропонували повернутися до чемпіонату з 16 командами.

Нагадаємо, від початку поточного сезону розіграш УПЛ проводять у два етапи. Під час першого етапу усі 12 команд грають між собою у два кола. На другому етапі учасники діляться: у першій шістці ведеться боротьба за місця у єврокубках, у другій шістці змагаються за збереження місця в УПЛ. Кількість набраних очок після першого етапу зберігається.