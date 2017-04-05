Львівські депутати обрали нового першого заступника голови облради

У середу, 5 квітня, під час позачергової сесії Львівської обласної ради депутати проголосували про обрання першим заступником голови обласної ради Андрія Білоуса.

Як повідомили у прес-службі Львівської обласної ради, це рішення шляхом таємного голосування підтримали 55 обласних обранців.

До цього перед депутатським корпусом прозвітувала про діяльність у 2016 році Парасковія Дворянин. Заслухавши та обговоривши її звіт про виконану роботу, депутати визнали його незадовільним. Відтак Парасковію Дворянин рішенням сесії звільнили із займаної посади.