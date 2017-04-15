Львів виділив кошти на оздоровлення дітей із сіл біля Грибовицького полігону

Львівська міська рада виділила півмільйона гривень на оздоровлення дітей із сіл Великі Грибовичі та Малехів, які прилягають до Грибовицького сміттєзвалища.

Про це повідомили у прес-службі Львівської міської ради.

«У міському бюджеті Львова вже передбачено виділити по 250 тисяч гривень селам Великі Грибовичі і Малехів на оздоровлення дітей», – зазначив директор департаменту фінансової політики ЛМР Олег Іщук.

За його словами, це субвенція з міського бюджету Львова згаданим сільським бюджетам. Ці гроші було заплановано переказати в травні, щоб селищні ради могли придбати путівки. Однак вони просять перенести переказ на квітень. Зараз це питання розглядається.

Такі транші на оздоровлення дітей міський бюджет Львова виділятиме селам, що прилягають до екологічно небезпечної зони біля полігону ТПВ, щороку.