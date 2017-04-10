Львівська «Галичанка» у Херсоні перемогла збірну Азербайджану

Львівська «Галичанка» у Херсоні відзначилась не лише перемогами над усіма суперницями в межах першого туру фінального етапу чемпіонату України гандбольної Суперліги (7-9 квітня 2017 р.).

Як повідомляє прес-служба львівського клубу, підопічні Тетяни Штефан та Анжели Савченко ще й подужали жіночу збірну Азербайджану з рахунком 31:27.

Львівська та азербайджанська команди 10 квітня у Херсоні зіграли товариський спаринг.

Голами у складі львів’янок відзначились Ілона Гайкова (9 забитих м’ячів), Наталія Стрюкова (7), Олена Косик (4), Наталія Воловник (3), Мар’яна Маркевич, Софія Давидянц, Олеся Парандій (кожна по 2), Анастасія Дорожівська і Вікторія Сідлецька (по одному).