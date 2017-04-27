Львів підписав з ЄБРР договір гарантії на впровадження е-квитка

27 квітня у Львові підписали договір гарантії на впровадження автоматичної системи оплати проїзду в місті – так званого електронного квитка. Договір підписали міський голова Львова Андрій Садовий та директор ЄБРР в Україні Шевкі Аджунер, передає Zaxid.net.

Цей договір надасть гарантії Львівської міської ради для ЛКП «Львівавтодор» як отримувача кредитних коштів Європейського банку реконструкції та розвитку і дозволить отримати 10 млн євро кредиту для реалізації проекту впровадження автоматичної системи оплати проїзду у місті Львові.

«Наступний етап угоди на суму 20 млн євро. Ця угода відкриває останні можливості для того, щоб ми почали реалізацію проекту електронного квитка у Львові. Це дуже важливо до тих амбіційних планів, що у нас є – до 2020 року на 70% оновити весь громадський транспорт міста. Цей оновлений транспорт має забути про кеш – розрахунки мають бути тільки карткою. Угода, що буде підписана, – відкриття шлюзу для того, щоб ці кошти пішли в міську казну і ми могли розпочати великий проект», ― зазначив під час підписання договору Андрій Садовий.

Під час реалізації проекту передбачено обладнати громадський транспорт міста засобами автоматизованого прийому та обробки платежів, розбудувати мережу продажу та поповнення засобів оплати проїзду, розгорнути центри обслуговування користувачів, побудувати системи центрального офісу, здійснити інтеграцію з існуючими транспортними системами міста.

Кредитний договір проекту підписали 17 листопада 2016 року. Термін кредиту – 13 років з пільговим періодом 3 роки після підписання кредитного договору. Тривалість реалізації заходів проекту становитиме близько 2 років.