Лоукост-авіакомпанія Ryanair розпочне польоти зі Львова до Лондона у вересні

Одна із найбільших європейських лоукост-авіакомпаній Ryanair розпочне польоти зі Львова та Києва до Лондона у вересні 2017 року, а не з 30 жовтня, як планувала раніше, через високий попит з боку українців.

Про це повідомила прес-служба Ryanair.

”Ryanair здійснюватиме польоти з аеропортів Києва та Львова до аеропорту Лондона (Станстед) (5 і 2 рейси на тиждень відповідно) у рамках розширеного розкладу рейсів з України на період зимового сезону 2017”, – йдеться в повідомленні.

За словами голови прес-служби Ryanair Робіна Кейлі, до 17 квітня квитки продаватимуться за акційною ціною.

«З нагоди свята запускаємо продаж квитків на київському та львівському напрямках за ціною лише від 24,99 євро за переліт у вересні і жовтні, які доступні для бронювання до опівночі понеділка (17 квітня)», – цитує прес-служба Кейлі.

Як повідомлялося, у березні найбільший лоукостер Європи авіакомпанія Ryanair оголосив, що з 30 жовтня 2017 року відкриє 11 рейсів з Києва та Львова.

З Києва авіакомпанія запустить рейси до Стокгольма, Манчестера, Лондона і Ейндховена, а зі Львова – до Лондона, Ейндховена, Берліна, Вроцлава, Кракова, Будапешта, Меммінгена.

Зі Львова до Ейндховена, Лондона, Берліна, Будапешта і Меммінгена польоти здійснюватимуться 2 рази на тиждень, до Кракова і Вроцлава – 3 рази на тиждень.