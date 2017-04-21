Лоукост-авіакомпанія Ryanair досягла домовленості з керівництвом аеропорту «Львів»

Найбільша європейська лоукост-авіакомпанія Ryanair досягла домовленості з керівництвом найбільшого в Україні державного міжнародного аеропорту ”Бориспіль” і міжнародного аеропорту ”Львів” ім. Данила Галицького щодо своєї польотної програми на поточний рік з цих аеропортах.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян у ході засідання уряду, передає УНІАН.

”Я б хотів усіх поінформувати, що вчора пройшли успішні переговори авіакомпанії Ryanair з керівництвом аеропортів «Бориспіль» і «Львів». Позиція і президента, і прем`єр-міністра єдина – ми повинні дати дешеві авіаперевезення для українців», – сказав Омелян.