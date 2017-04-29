Кличко програв Джошуа бій за титул чемпіона світу

У Лондоні відбувся бій за титул чемпіона світу з боксу, в якому чинний чемпіон світу Ентоні Джошуа нокаутував українця Володимира Кличка. Українець побував у нокдауні у 5-му раунді, потім зумів вирівняти становище в бою у 6-му раунді, в свою чергу відправивши опонента в нокдаун.

Надалі бій проходив у приблизно рівній боротьбі, де Кличко явно вигравав за очками. Вирішальний епізод бою стався в 11-му раунді, де українець двічі побував у нокдауні, а потім рефері зупинив бій – технічний нокаут.

Таким чином, Джошуа захистив тилул чемпіона світу.