Кабмін скасував пенсійний збір з купівлі валюти

Кабінет міністрів на сьогоднішньому засіданні вніс зміни до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій.

Про це інформує Укрінформ з посиланням на прес-службу Мінсоцполітики.

Кабінет міністрів на своєму засіданні вніс зміни до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій”, – йдеться у повідомленні.

У відомстві поінформували, що необхідність прийняття урядом такого рішення зумовлена тим, що законом “Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році” були внесені зміни до закону”Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”.

Зокрема, було виключено з нього норми, які передбачали сплату збору на державне пенсійне страхування при купівлі фізичними особами іноземної валюти у готівковій формі.

Уточнюється, що пенсійний збір при купівлі іноземної валюти (ставка 2%) сплачували тільки фізичні особи, які купували валюту виключно в готівковій формі (крім фізичних осіб, які купували іноземну валюту для погашення кредитів).

У Мінсоцполітики наголосили, що внесені у середу зміни узгоджують Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій із законом України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування”.