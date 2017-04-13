Інструментальний завод у Львові продали ювелірам з Івано-Франківщини

Приміщення збанкрутілого «Ремонтно-інструментального заводу» на вул. Шевченка у Львові викупили по 998 грн за 1 кв. м.

Львівське ТОВ «Петрам Ріелестейт» придбало за 6,56 млн грн цілісний майновий комплекс збанкрутілого ПАТ «Ремонтно-інструментальний завод» на вул. Шевченка у Львові площею 6577,1 м2 через систему електронних торгів арештованим майном. Про це, посилаючись на інформацію з сайту СЕТАМ, повідомляє Zaxid.net з посиланням на «Наші гроші. Львів».

Йдеться про три виробничі об’єкти, що розташовані на вулиці Шевченка, 120, поруч з Янівським цвинтарем. А саме, будівлі інструментального цеху площею 3729,1 м2, механічної майстерні площею 1600,2 м2, а також ремонтно-механічної дільниці на 1247,8 м2. Технічний стан усіх будівель був визнаний незадовільним.

На торгах, що відбулися 17 березня, конкурували семеро учасників. Цінові пропозиції стартували від 2,94 млн грн. Перемогла заявка ТОВ «Петрам Ріелестейт» – 6,59 млн грн. Тобто, вартість 1 м2 об’єкта склала 998 грн.

Право власності на комплекс фірма-переможець зареєструвала 8 квітня цього року. При цьому «Петрам Ріелестейт» було засноване лише за місяць до торгів – 14 березня 2017 року. Статутний фонд фірми становить 50 тис. грн. Власниками у рівних долях є Андрій та Наталія Гаврилів, обоє прописані на Івано-Франківщині. Керівником є Марія Бокало. Компанія провадить діяльність з купівлі та продажу власного нерухомого майна.

Гавриліви, за даними видання, контролюють ювелірні ТОВ «Західна ювелірна група», ТОВ «Цісар», ТОВ «Ювелірні традиції», ТОВ «Діамант» та ТОВ «Ювелірний». Останнім Наталія Гаврилів володіє одноосібно.

Додамо, ПАТ «Ремонтно-інструментальний завод» було засноване у 2003 році. Станом на кінець 2015 року, контрольний пакет акцій, 66,6% належав ПАТ «Львівський завод Автонавантажувач». Ще 31,3% акцій володіло ЗАТ «Автонавантажувач». У 2010 році стосовно обох заводів порушили справи про банкрутство, а у 2012 році Господарський суд Львівської області визнав обидва підприємства банкрутами і відкрив ліквідаційні процедури.