Гройсман назвав керівника Нацагенства з питань запобігання корупції Корчак «неадекватною»

Прем`єр-міністр Володимир Гройсман назвав керівника Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Наталію Корчак «неадекватною» після доповіді міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, який повідомив про факти нарахування керівництвом НАЗК самим собі великих премій і надбавок.

«Я отримав лист від «маловідомого» депутата Лещенка щодо діяльності пані Корчак і пана Радецького з нарахування необґрунтованих премій і надбавок… Зарплата глави НАЗК Корчак за жовтень (2016 року – ред) становила 121 тис. грн при тому, що оклад становив 29 тис., за вислугу років – 50%, інтенсивність – 100%, премія – 60%, додатково на відрядження – 30 тис.», – сказав Аваков.

Також глава МВС повідомив про наявність листів від НАЗК з вимогою розслідувати діяльність членів НАЗК Руслана Радецького та Руслана Рябошапки.

«Тобто вона (Корчак – ред) вимагає розслідувати діяльність двох своїх заступників», – наголосив Аваков.

Своєю чергою, Гройсман доручив опрацювати механізми розслідування та оцінки діяльності керівництва НАЗК.

«Я нічого не маю проти НАЗК, але мені здається, що керівник не в адекваті», – сказав прем`єр.

Також Гройсман наголосив, що дотримується своєї раніше озвученої точки зору про необхідність написати заяву про відставку всьому керівництву НАЗК.

Як повідомлялося, в останні два тижні до закінчення строку подання електронних декларацій чиновниками (подати їх необхідно було до 1 квітня) електронний реєстр працював зі значними перебоями, внаслідок чого багато держслужбовці не змогли подати свої декларації вчасно.

Після цього Гройсман запропонував керівництву НАЗК написати заяви про відставку, однак Корчак відмовилася це робити.

3 квітня Корчак заявила, що Національне агентство з питань запобігання корупції має намір подати в суд на державне підприємство «Українські спеціальні системи» (УСС) за неякісне виконання обов`язків адміністратора системи електронного декларування, передає УНІАН.