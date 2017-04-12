Гройсман наказав Авакову покарати винних в аварії на шахті «Степова»

За підсумками роботи державної комісії з розслідування причин вибуху на шахті «Степова» об`єднання «Львіввугілля», яка виявила низку порушень у роботі підприємства, винні мають понести відповідальність за ці порушення.

Про це під час засідання уряду заявив прем`єр-міністр України Володимир Гройсман, передає УНІАН.

«Хочу наголосити, що керівництво шахти розуміло, що воно робить. Якщо завищений рівень вмісту метану, якщо неправильно працюють системи, які повинні попереджувати людей тощо. Я вважаю, що необхідно кваліфікувати все це дуже жорстко. Очевидно, мають понести покарання. Скільки у нас було таких випадків, скільки було жертв. І що? Попрацювали, поговорили і забули. Тут важливо не забути…

Я прошу Арсена Авакова (міністра внутрішніх справ) дуже жорстко поставити це питання на контроль, щоб довести його до логічного кінця, і щоб кожен поніс відповідальність», – сказав Гройсман.