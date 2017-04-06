Голова НБУ Гонтарева повідомила про свою відставку

Голова Національного банку України Валерія Гонтарева підтвердила інформацію про те, що вона таки написала заяву про відставку, але не знає точно, коли її буде звільнено з посади.

Про це вона сьогодні заявила журналістам та учасникам акції протесту під своїм будинком, передає  Укрінформ.

“Це питання до Ради та Президента України. Я не знаю. Я пишу заяву про відставку, а не призначаю нікого”, – сказала Гонтарева, відповідаючи на запитання щодо того, коли ця відставка буде.

Сьогодні вранці під будинком голови Національного банку України Валерії Гонтаревої відбулася акція протесту.

 

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