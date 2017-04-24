Фонд гарантування у травні відновить виплати вкладникам банку «Фінанси і Кредит»

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обіцяє відновити виплати вкладникам банку «Фінанси і Кредит», які були припинені наприкінці березня у зв`язку з технологічним перервою, у травні поточного року.

Як повідомляється на сайті Фонду, для отримання виплат вкладникам не потрібно надсилати індивідуальні звернення на адресу Фонду у зв`язку з продовженням виплат за загальним реєстром.

Про точну дату відновлення виплат і перелік банків-агентів Фонд обіцяє повідомити додатково на своєму сайті.

Як повідомлялося, Національний банк України ухвалив рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку «Фінанси і Кредит» 17 грудня 2015 року. Тимчасова адміністрація працювала в банку з 18 вересня 2015 року на підставі рішення НБУ про визнання банку неплатоспроможним.

Банк «Фінанси та Кредит» (Київ) працював на ринку України з 1990 року і входив до групи найбільших банків за обсягом активів. Основними акціонерами банку є компанії «Асканія» (46,50%) і F&C Realty (49,97%), підконтрольні бізнесмену Костянтину Жеваго.