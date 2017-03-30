Екс-глава фракції БПП львів‘янин Гринів вирішив піти з політики

Народний депутат від БПП і донедавна голова однойменної фракції Ігор Гринів не виключає, що може скласти до кінця року депутатський мандат.

Про це він розповів в ефірі програми “Лівий берег” з Сонею Кошкіною.

“Я прийняв рішення не тільки піти з посади голови фракції, для себе я давно вирішив піти з політики, але реалізувати це складно”, – зізнався Гринів, додавши, що в політиці він вже 30 років.

“У цьому році виповнюється 30 років, як я з академічного життя, а я працював в університеті і був хіміком і ніколи не думав, що чимось іншим буду займатися в житті. І ось 30 років я вже в політиці”, – згадує Ігор Гринів, додавши, що прийшов у політику з львівського “Товариства Лева”.

При цьому він зізнався, що йому не дуже-то хотілося очолювати фракцію БПП.

“Я рік відпрацював головою фракції і вважаю, що цього достатньо. Я не дуже то і хотів йти на цю посаду, але так вийшло, що це потрібно було зробити, тому що командна гра – це командна гра. Рік пройшов, і я вважаю за потрібне віддати нести цю ношу іншому”, – резюмував він.