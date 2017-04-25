Двоє мешканців Львівщини померли після пересадки органів за кордоном

Від початку року щонайменше двоє пацієнтів з Львівщини померли після пересадки нирки в Пакистані, іще двох врятували лікарі в Україні. Хворі вирішили робити трансплантацію у Пакистані, оскільки вона коштувала дешевше, ніж в інших країнах – 50 тис. доларів і там не треба роками стояти у черзі, операцію роблять за кілька днів.

Про смерть пацієнтів повідомила журналістка «Львівської газети» Олександра Баландюх.

Хворі розповіли львівським лікарям, що їх оперували не у державних клініках Пакистану, а в приватних. Точніше, у звичайних квартирах, які були переобладнані в операційні: посеред кімнати стояли два операційні столи. Жоден хворий не мав на руках належно оформлених медичних документів, а результати аналізів, які їм робили перед пересадкою нирки, за словами львівських лікарів, були виписані на інші (пакистанські) прізвища.

Один чоловік з Львівщини помер невдовзі після операції у Пакистані. Другий чоловік помер уже у Львові. Після трансплантації він повернувся додому і, хоч почувався дуже погано, до лікарів не звернувся. До Львівської обласної клінічної лікарні його привезла вже «швидка».

«Чоловік з пересадженою ниркою походив місяць і звернувся до нас дуже пізно, – розповів головний трансплантолог Львівщини Ростислав Жук. – Пересаджену нирку ми змушені були видалити, бо вона не працювала, не постачалася кров’ю. Іншими словами: була мертвою, виник тромбоз судин від донорської нирки до організму. Зараз складно сказати, чи кровопостачання нирки було поганим відразу після операції, чи виникло пізніше».

Хворих, яким пересадили нирки в приватних клініках Пакистану, на Львівщині наразі четверо: один помер, двом пацієнтам львівські лікарі врятували пересаджені нирки. Ще в одного хворого пересаджена нирка працює дуже погано. І п’ятий пацієнт, якого після пересадки нирки намагалися врятувати в Львівській обласній клінічній лікарні, помер. Він був з Івано-Франківщини.

В Україні, й у Львові зокрема, проводять трансплантацію нирки. Торік у Центрі трансплантації у Львові зробили 12 пересадок, цього року вже чотири. Операцію у Львові проводять за державний кошт, оплачувати треба лише окремі дотрасплантаційні обстеження.

Наші лікарі вміють і знають, як проводити такі операції, але у нас наразі проводять пересадку винятково від родинного донора. Хворі зважувалися на трансплантацію у Пакистані, оскільки там вона коштувала дешевше, ніж в інших країнах – 50 тис. доларів (у Білорусі вона коштує близько 70 тис. доларів, у Польщі – іще дорожче). І в Пакистані не треба роками стояти у черзі: платиш гроші – і через кілька днів тобі пересаджують нирку.

Пересадкою нирок хворим у приватних клініках Пакистану зацікавилися працівники УСБУ у Львівській області.

Zaxid.net