ДСНС попереджає про значну лавинну небезпеку на заході України

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про значну лавинну небезпеку в Івано-Франківській і Закарпатській областях 29-30 квітня.

Як повідомляє прес-служба відомства з посиланням на дані Укргідрометцентру, 29-30 квітня у зв’язку з відлигою та опадами у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей зберігається значний (третій) рівень лавинної небезпеки.

Крім того, у ДСНС зазначають, що 29 квiтня – 1 травня внаслідок опадів на рiчках басейнів Днiстра в межах Iвано-Франкiвської області, Прута, Сірета очiкується пiдйом рiвнiв води на 0,3 – 1,3 метра.