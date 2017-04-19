ДСНС попереджає про лавинну небезпеку в Карпатах

Протягом 20 квітня у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується лавинна небезпека 3 рівня.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

“За прогнозами Укргідрометцентру, 20 квітня у зв’язку зі снігопадами та хуртовинами у високогір’ї Івано-Франківської та східної частини Закарпатської областей очікується значна лавинна небезпека (3 рівень)”, – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що частину України охопили морози. У Полтавській, Харківській, Запорізькій, Дніпропетровській областях випав сніг.