До Львова на святкування приїде понад дві тисячі пластунів

Львів прийме найбільший український пластовий фестиваль. 22-23 квітня понад 2500 пластунів з усієї України приїдуть до Львова, щоб взяти участь у мистецьких змаганнях.

Про це повідомила прес-служба Львівської міської ради.

Як розповіли організатори, на фестиваль до Львова приїде 103 команди з усієї країни. Найвіддаленішим з осередків «Пласту» наразі є Харків, де організація активно відроджується. Усього на «Дні пластуна» буде 13 конкурсів, найбільший з яких – театральний, де беруть участь 79 команд і близько 1300 акторів. У програмі фестивалю – театральні вистави, конкурс акустичної пісні, виставка інсталяцій, кібер-турнір, змагання фотографів, стенд-ап шоу, а також конкурс «Міс та містер Дня пластуна».

Кожен «День пластуна» має власне гасло, цього року це – «Ти не ти, коли не ти».

«Щороку намагаємося мотивувати пластову молодь та бути в тренді. Тому цьогорічним гаслом хочемо донести, що не варто копіювати когось відомого, бути таким, як всі, а лишатися кимось унікальним. З іншого боку – нас надихнув інтернет-персонаж «Гусь» на те, щоб брати приклад з нього. Цей персонаж щодня розповідає розумні фрази, одна з яких – «ти не ти, коли не ти». Це і є основною темою всіх конкурсів», – розповів на прес-конференції заступник головного організатора фестивалю Ярема Дух.

Пластовий фестиваль відбувається у Львові з 1992 року. Захід відбудеться у виставковому центрі «Південий-EXPO» (вул. Щирецька, 36).