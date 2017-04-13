ДАБІ оштрафувала на 2,8 млн грн. порушників містобудівного законодавства на Львівщині

У І кварталі 2017 року Департаментом Державної архітектурно-будівельної інспекції у Львівській області проведено 18 планових та 325 позапланових перевірок об’єктів будівництва.

Як повідомляється на офіційному сайті ДАБІ, за результатами проведених перевірок Департаментом видано 106 приписів та винесено 91 постанову на загальну суму 2 755 867 грн.

Зокрема, найбільші штрафні санкції накладено на замовника будівництва багатоквартирного житлового будинку з приміщеннями громадського призначення та підземною автостоянкою на вул. Б. Хмельницького, 230-А у м. Львів – 1,4 млн. грн.

Також у 1 кварталі 2017 року Департаментом проведено 3 планові та 10 позапланових перевірок у сфері нагляду за діяльністю уповноважених органів містобудування та архітектури.

За результатами контрольно-інспекційних заходів Департаментом прийнято рішення про зупинення дії 2 містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки і 2 будівельних паспортів, та рішення про скасування дії 4 містобудівних умов та обмежень та 22 будівельних паспортів.