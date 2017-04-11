Через Львів проляже автобан європейського зразка до польського Гданська

Між великими портовими містами України та Польщі Одесою і Гданськом збираються побудувати автобан європейського зразка.

Про це заявив міністр інфраструктури України Володимир Омелян, інспектуючи дорожні роботи на трасі в районі села Куровичі, передає ТСН.

“Ми на одному з важливих транспортних коридорів України, який ми сподіваємося, з’єднає Балтику з Чорним морем, Гданськ із Одесою, проходячи через Львів. Зараз відбувається ремонт ділянки дороги, цього року ми повинні його закінчити з відповідним облаштуванням”, – наголосив він.

За словами Омеляна, міністерство співпрацюватиме з Єврокомісією та урядом Республіки Польща, щоб “отримати додаткове фінансування, і зрештою мати повноцінний автобан європейського зразка”.