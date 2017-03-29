Чемпіонат України з футболу: сьогодні ФК «Карпати» приймає ФК «Сталь»

2 квітня “Олександрія” приймає київське “Динамо” (14.00. “Футбол 1″), львівські “Карпати” – кам’янську “Сталь” (14.00, УНІАН), а луганська “Зоря” у Запоріжжі зіграє з донецьким “Шахтарем” (19.30, “2+2 “).

Турнірне становище:

перша шістка – “Шахтар” – 60 очок, “Динамо” – 46, “Зоря” – 40, “Олімпік” – 34, “Олександрія” – 33, “Чорноморець” – 27;

друга шістка – “Ворскла” – 24, “Сталь” – 24, “Зірка” – 23, “Дніпро” – 13, “Карпати” – 13, “Волинь” – 10.

Нагадаємо, що на другому етапі чемпіонату України всі набрані командами очки зберігаються. Перші шість клубів боротимуться за медалі та місця в єврокубках, решта 6 команд визначать двох аутсайдерів, які залишать Прем’єр-лігу.