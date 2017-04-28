Частину вулиці Личаківської закривають на ремонт. Схема об’їзду

Від 28-го квітня буде перекрито рух транспортних засобів на вул. Личаківській у Львові, на ділянці від вул. Мечникова до вул. Збаразької.

Як повідомили в департаменті житлового господарства та інфраструктури ЛМР, частина вулиці буде закрита до 25 жовтня через проведення ремонтних робіт.

Роботи виконує ТзОВ «Онур».

Нагадаємо, що ремонт вулиці Личаківської робитимуть у три етапи. За першим відремонтують перехрестя Личаківської-Мечникова, щоб запустити сьомий трамвай. Роботи планують завершити в червні 2017 року. Другий етап ― ремонт до вулиці Богдана Котика. І третій ― до Пасічної. Весь процес затягнеться на вісім місяців.

Щоб львів’яни не відчували дискомфорту кількість громадського транспорту, який курсує цієї вулицею, у міській раді хочуть збільшити.

Вартість ремонту на Личаківській складає приблизно шість мільйонів євро. Ці гроші надає Європейський банк реконструкції та розвитку.