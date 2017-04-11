Церковні ієрархи Львова просять допомоги у вирішенні сміттєвої кризи у Львові

Найвищі церковні ієрархи Львова звернулись із відкритим зверненням до Всеукраїнської Ради Церков, у якому просять допомоги у вирішенні сміттєвої кризи у Львові.

Фотокопію звернення з підписами церковних владик опублікував 11 квітня на своїй сторінці у Facebook митрополит УПЦ КП Димитрій Рудюк.

«Високодостойні браття, просимо Вас звернутися до нашої вищої державної влади у Києві з проханням допомогти у вирішенні питання розблокування міста Львова, за всіма ознаками, які ми спостерігаємо, сміттєва блокада є штучною. Мова йде не про одноразову допомогу, а про створення системи на кілька років, поки Львів не буде готовий сам упоратись зі своїм сміттям», – йдеться, зокрема, у зверненні, підписаному ієрархами усіх християнських конфесій Львова.

Звернення підписали Високопреосвященний Ігор, Архиєпископ і Митрополит Львівський УГКЦ, Блаженніший Макарій, Митрополит Київський УА ПЦ, Високопреосвященний Димитрій, Митрополит Львівський і Сокальський УПЦ КП, Високопреосвященний Архиєпископ Мечислав, Митрополит Львівський РКЦ, Преосвященний Філарет, Єпископ Львівський і Галицький УПЦ МП, Володимир Якимів, старший пресвітер Церкви Християн віри євангельської у Львівській області, о. Тадеос Геворгян, настоятель Львівської єпархії Вірменської Апостольської Церкви.

«Нас, як служителів Божих, болить той стан справ, коли перед обличчям війни, яка триває на Сході нашої країни, на її Заході відбувається «війна» іншого плану, заручниками якої стали близько мільйона львів’ян і гостей нашого міста. Нас дуже непокоїть ситуація, що замість того, щоб виявляти зрілість державних мужів та братню любов до ближнього, користуючись чужою бідою, проводиться екологічна блокада Львова, яка на сьогоднішній день досягла свого апогею, що може зашкодити життю та здоров`ю людини», – сказано також у відкритому зверненні.

Тиждень тому з колективним зверненням до голови ЛОДА, уряду та президента звернулись головні лікарі 15 комунальних медичних закладів Львова, які назвали теперішню ситуацію з вивезенням сміття у Львові «екологічним шантажем».

Нагадаємо, що після закриття Грибовицького сміттєзвалища Львів потерпає від накопичення сміття. Представники львівської мерії називають цю ситуацію «сміттєвою блокадою», оскільки інші полігони ТПВ відмовляються приймати сміття зі Львова навіть за гроші. При цьому уже двічі (у січні та в кінці березня) після втручання голови ЛОДА Олега Синютки полігони на Львівщині приймали надлишки львівського сміття, однак довгострокових договорів на прийом сміття підписувати не хочуть.

За матеріалами Zaxid.net