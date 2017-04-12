Біля Львова палії трави спричинили масштабну пожежу

У Грибовичах поблизу Львова через спалювання трави виникла пожежа.

У прес-службі ДСНС Львівщини повідомили, що пожежа виникла близько 18:00 і її продовжують гасити.

«О 18:00 годині ми зареєстрували випадок пожежі у Грибовичах, йдеться про загоряння сухої трави та чагарнику. До сміттєзвалища вона жодного відношення не має», – повідомив T працівник прес-служби ДСНС Львівщини Ігор Курус.

Небезпеки для людей внаслідок поширення вогню наразі немає. За словами Ігоря Куруса, основними причинами подібних пожеж є спалювання сухої трави місцевими мешканцями.

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