Австралія скасувала робочі візи для іноземців

Уряд Австралії вирішив припинити дію візи номер 457 – основної робочої візи для іноземців.

Про це повідомляє Укрінформ.

“Ми – нація іммігрантів і завжди нею залишатимемося, однак перевага при наданні роботи має надаватися австралійцям. Тому ми скасовуємо візу номер 457, на основі якої досі в нашій країні на тимчасовій основі перебували іноземні працівники. Ми більше не можемо дозволяти, щоб віза 457 слугувала гарантією отримання робочого місця, яке може і мусить бути надане австралійцям. Програма міграції має працювати у наших національних інтересах”, – заявив прем’єр-міністр Малкольм Тернбулл.

Водночас він повідомив, що натомість уряд ініціює запровадження нових тимчасових віз для іноземних працівників, які краще враховуватимуть потреби країни у кваліфікованих працівниках та висуватимуть до останніх більш суворі вимоги.

Тимчасову робочу візу номер 457 в Австралії запровадили у 1996 році і досі вона залишалася головним інструментом залучення австралійськими роботодавцями кваліфікованих іноземних працівників на термін до чотирьох років.