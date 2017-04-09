9 квітня – Вербна неділя

Вербну неділю ще називають Входом Господнім до Єрусалиму.

Це свято, згідно зі Священним Писанням, відзначається з нагоди того, що в цей день Ісус Христос в’їхав до Єрусалиму. Його прибуття дуже широко і святково віталося людьми. Всі, хто зустрічав його в цей день чекали, що Син Господній виправить все, що відбувалося в світі. Зокрема, усуне всю несправедливість і відновить благополуччя, процвітання людей.

Натовп людей зустрів Ісуса. Всі раділи, співали пісні. А також, всі хто зібрався обмахували Ісуса Христа пальмовими гілками. Звідси у нас пішов звичай у Вербну неділю використовувати гілки верби. Ці дерева у нас ототожнюються з пальмами. Так відбувається тому, що верби в нашій країні розквітають одними з перших.

Якщо задуматися, то Вербна неділя не тільки урочисте і світле свято. Цей день також є одним з найсумніших і найтрагічніших в православній вірі. Адже практично всі ті, хто вітав Ісуса у Вербну неділю, вже через кілька днів били його і кидали в нього камінням з криками люті, вимагаючи, щоб його розіп’яли.

Як святкують Вербну неділю?

У суботу перед Вербною неділею в православних церквах проводиться Всенічне бдіння. Всі віруючі в цей вечір йдуть на службу з вербними гілками в руках. Служителі церкви кроплять гілки прихожан святою водою. На честь входу в Єрусалим Ісуса, віруючі стоять із запаленими свічками до кінця служіння.

У неділю, на наступний день, прийнято знову приходити до церкви, щоб ще раз освятити вербові гілки. Ті, хто не зміг прийти до церкви в суботу також можуть відвідати службу в Вербну неділю і освятити свої гілочки.

Вважається, що в свято Вербна неділя необхідно перебувати в колі близьких і рідних, бажано в оточенні сім’ї. А також, краще, щоб в це свято ви були в тихій і спокійній обстановці, тому що ще йде Великий піст.

У цей день необхідно молитися, думати про Бога, очистити свою душу і підготуватися, тим самим, до великого свята Пасха.