8 квітня священномученика Іринея та Архангела Гаврила

Святий Іриней був пресвітером і разом з дружиною виховував дітей у християнському благочесті, а також користувався великою повагою за свою освіченість і суворе життя.

Пізніше він був поставлений єпископом у місто Сирмій у Паннонії, сучасна Угорщина. За гарячу проповідь Христової віри його схопили і привели на суд до правителя. За відмову відректися від Христа і принести жертву язичницьким богам святого почали жорстоко бити і катувати. Очевидцями мук були батьки, родичі та друзі святителя, які намагалися вмовити його скоритися, але мученик залишався непохитним. Після жорстоких мук святий сповідник довго перебував у в’язниці. Правитель намагався зламати волю мученика, умовляючи його помилувати своє життя заради синів. Правитель наказав кинути в річку святого. Мученика привели на міст через річку Саву, де він, ставши на коліна, в останній раз звернувся з молитвою до Господа про паству Сирмійської Церкви. Після молитви священномученика Іринея обезголовили, а тіло кинули в річку.

Священномученик Іриней постраждав під час гоніння на християн при римських імператорах Діоклетіані і Максиміані в кінці третього століття.

8 квітня за православним календарем вшановують Архангела Гаврила-Благовісника, який вважається одним з найвищих ангелів, що з’являється серед людей тоді, коли треба повідомити радісну звістку, зокрема, про те, що земля прокинулася від зимового сну, і відтепер щодня можна вже сподіватися на грім та блискавку. Також вшановується пам’ять преподобного Василя Нового.

У давнину говорили: «Все, що народиться на день Гавриїла, — потворне і негарне». Жінки ж у цей день закінчували останню пряжу, а тим, хто продовжував прясти, казали: «Не піде про запас». Якщо у цей день схід сонця світлий, значить скоро сніг повністю зійде. Наші пращури примітили, яка погода 8 квітня — така вона буде 8 жовтня, і навпаки.

Іменинниками 8 квітня є:

Лариса, Гаврило, Василь, Ганна, Алла.

8 квітня народились:

1874 — Михайло Коссак, український композитор, диригент, музикознавець, музичний педагог. Один з організаторів запису українських народних пісень, творів Семена Гулака-Артемовського та Миколи Лисенка на платівки.

1882 — Дмитро Дорошенко, політичний діяч, історик, публіцист, літературознавець, бібліограф. Найвизначніша праця – двотомне видання «Нарис історії України».

Події 8 квітня:

1722 — за наказом Петра I в Петербурзі починаються систематичні спостереження за погодою.

1847 — арешт у Києві поета Т.Г. Шевченка і історика М.І. Костомарова за приналежність до Кирило-Мефодієвського братства.

1919 — Україна проголошена радянською республікою.

1930 — вийшов на екрани кінофільм О. Довженка «Земля».

1971 — відбувся перший Всесвітній конгрес циган в Лондоні, де було прийнято циганський гімн і прапор. Конгрес зібрав представників 30 країн.

1974 — в Радянському Союзі на екрани виходить комедія Ельдара Рязанова «Неймовірні пригоди італійців в Росії».

1988 — СРСР оголосив про рішення вивести війська з Афганістану.

1990 — над Івано-Франківською міською радою вперше за радянський період підняли український національний прапор.

8 квітня святкують:

Міжнародний день циганів

Чи знаєте ви, що:

Тисячу років тому цигани вперше вирушили з півночі Індії. І відтоді не можуть знайти собі притулку. Скільки їх є, ніхто й сьогодні сказати не може. Називають їх по-різному. У Центральній і Східній Європі — циганами, у Франції та Іспанії — гітан(о), у Британії — джипсі. Самі себе вони здебільшого величають «ромами». «Роми» — таку назву визнала за ними й ООН.

Своєї історії цигани не знають. У 1760 року угорський священик Іштван Вайя звернув увагу на спорідненість циганської та індійської мов. Дослідження підтвердили: мова циган — одна з новоіндійських. Значна частина слів і понині є спільною і для санскриту, і для хінді.

Причину їхнього вигнання розгадати не вдалося. Головну версію вчені зводять до кастової системи. Каста циган насильно була витіснена з ієрархічної драбини індійського суспільства. Про вірогідність цієї версії свідчить і той факт, що на мові хінді слово «ром» означає чоловіка касти, котра займається спаленням трупів, плетінням кошиків, або представника касти музикантів і танцюристів. До речі, ті цигани, що в Індії живуть дотепер, займають один із найнижчих щаблів у суспільстві.