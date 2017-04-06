6 квітня Церква вшановує святого Захарія

Преподобний Захарія Посник, Печерський, жив на межі XIII і XIV століть і трудився в Дальніх печерах Печерського монастиря.

Короткий рукописний життєпис каже, що преподобний Захарія після постригу в чернецтво поклав собі за правило до смерті не їсти нічого печеного, ні вареного, і харчувався кожен день по заході сонця лише малою кількістю «зелія», тобто різними травами, й рослинами.

Святий був такий страшний для бісів, що вони боялися навіть його імені.

Преподобний Захарія часто бачив ангелів, з якими після смерті с подобився жити вічно в Царстві Небесному.

У ніч на 6 квітня колись спостерігали за погодою. “Якщо ніч тепла – на добру весну, а холодна – “не чекай з моря погоди”. Бо 6-те квітня у народі називається на честь Захарія і Якова, а «на Захарія і Якова весна бува ніякова».

За церковним календарем 6 квітня вшановують Захарія — ченця і преподобного Захарія – постника Печерського, ікону Божої Матері «Тучна Гора».

Іменинниками 6 квітня є:

Артем, Захар, Петро, Яків, Стефан.

6 квітня народились:

1836 — Микола Скліфосовський, визначний військово-польовий хірург. Один із перших запровадив у Російській Імперії асептику та антисептику у хірургічній практиці, сприяв жіночій медичній освіті, організації медичного факультету при університеті в Одесі.

Події 6 квітня:

1327 — італійський поет Франческо Петрарка вперше зустрів свою кохану Лауру. Їй поет присвятив свої сонети.

1748 — в Італії виявлені руїни Помпеї.

1896 — В Афінах почалися Олімпійські ігри — традиційні для античної Греції змагання, заборонені півтори тисячі років перед тим римським імператором Теодосієм I і відроджені завдяки ініціативі барона П’єра де Кубертена. Перші Олімпійські ігри сучасності за участю спортсменів з 13 країн відкрив грецький король Георгій I у присутності 60 тисяч глядачів.

1917 — Після семи років в’язниці до Гуляйполя повернувся Нестор Махно.

1919 — у Києві пройшов «День пролетарської культури», перше масове радянське свято.