29 квітня Церква вшановує святих мучениць Ірину, Агапію та Хіонію

Святі мучениці Агапія, Ірина та Хіонія були рідними сестрами і жили в кінці III – початку IV століття поблизу італійського міста Аквілеї.

Вони залишилися сиротами в юному віці. Дівчата вели благочестиве християнське життя і відхиляли домагання численних женихів. Їх духовним керівником був священик Зинон. Йому було відкрито в сонному видінні, що найближчим часом він помре, а святих дів візьмуть на муку. Незабаром передбачене у видінні здійснилося. Священик Зинон помер, а три діви були схоплені і спрямовані на суд до імператора Діоклитіана.

Побачивши юних прекрасних сестер, імператор запропонував їм відректися від Христа і обіцяв знайти знатних наречених зі своєї свити. Але святі сестри відповідали, що мають одного Небесного Нареченого – Христа, за віру в Якого готові постраждати. Імператор переконував їх відректися від Христа, але ні старші сестри, ні наймолодша з них не погоджувалися.

За велінням Діоклитіана, що вирушив до Македонії, туди були відвезені і святі сестри. Їх віддали на суд правителю Дулкіцієві. Коли він побачив красу святих мучениць, то запалився нечистою пристрастю. Він взяв сестер під варту і передав їм, що вони отримають свободу, якщо погодяться виконати його бажання. Але святі мучениці відповіли, що вони готові померти за свого Небесного Нареченого – Христа. Тоді Дулкіцій вирішив таємно вночі оволодіти ними насильно. Коли святі сестри встали вночі на молитву і дякували Господеві, Дулкіцій підкрався до дверей і хотів увійти. Невидима сила вразила його, він втратив розум і кинувся геть. Не знаходячи виходу, мучитель по дорозі потрапив в дім кухарів, де стояли чавуни, сковороди і котли, і весь забруднитися в сажі. Слуги і воїни ледь упізнали його. Коли він побачив себе у дзеркалі, то подумав, що святі мучениці поробили йому, і вирішив їм помститися.

На суді Дулкіцій велів оголити перед ним святих мучениць. Але воїни, як не намагалися, не могли цього зробити: одяг немов приріс до тіл святих дів. Під час суду Дулкіцій раптово заснув, і ніхто не міг розбудити його. Але тільки його внесли до будинку, він одразу прокинувся.

Коли про всі події донесли імператорові Діоклитіану, він розгнівався на Дулкіція і передав святих дів судді Сисинію. Той почав свій допит з молодшої сестри Ірини. Переконавшись в її непохитності, він відправив її до в’язниці і спробував примусити зректися святих Хіонію і Агапію. Але і їх неможливо було схилити до зречення від Христа, і Сисиній наказав спалити святих Агапію і Хіонію. Сестри, почувши вирок, дякували Господу за мученицькі вінці. У вогні Агапія і Хіонія відійшли до Господа з молитвою.

Коли вогонь згас, всі побачили, що тіла мучениць і їх одяг не обпалені вогнем, а обличчя прекрасні і спокійні, як у людей, поснулих тихим сном.

На другий день Сисиній наказав привести на суд святу Ірину. Він лякав її долею старших сестер і умовляв відректися від Христа, а потім почав погрожувати віддати її на поталу в місця розпусти. Але свята мучениця відповідала: “Нехай моє тіло буде віддане на насильницьку наругу, але душа моя не занечиститься зреченням від Христа”.

Коли воїни Сисиній повели святу Ірину в місця розпусти, їх нагнали два світлих воїна і сказали: “Ваш господар Сисиній повеліває вам привести дівчину на високу гору і залишити там, а потім прийти до нього і доповісти про виконання наказу”. Воїни так і вчинили. Коли вони доповіли про це Сисинію, той розлютився, тому що не давав такого розпорядження. Світлі воїни були Ангели Божі, які врятували святу мученицю від наруги. Сисиній із загоном воїнів попрямував до гори і побачив на її вершині святу Ірину. Довго шукав він дорогу до вершини, але так і не зміг знайти. Тоді один з воїнів поранив святу Ірину стрілою з лука. Мучениця крикнула Сисинію: “Я сміюся над твоєю безсилою люттю і чистою, неоскверненою відходжу до Господа мого Ісуса Христа”. Подякуваши Господеві, вона лягла на землю і віддала дух свій Богові за день до Святої Пасхи.

Великомучениця Анастасія дізналася про смерть святих сестер і з честю похоронила їх тіла.

За церковним календарем 29 квітня вшановують мучениць Агапію, Ірину і Хіонію, мученика Леоніда і мучениць Харієссу, Ніку, Галину, Калісу, Василину та інших, мученика Авраамі, правовірного Тавіфу.

У народі святу Ірину називали «Розрий берега», оскільки при весняних стоках води стаються обриви річкових берегів, зсуви. Вода підмиває береги. Також святу Ірину називали «Розсадницею», і у цей день сіяли капусту на розсаду. Починається підрізування крон і побілка стовбурів садових дерев.

Іменинниками 29 квітня є:

Галина, Леонід, Ірина, Ярина, Василина, Ніка.

29 квітня відзначають:

Міжнародний день танцю

Події 29 квітня:

1648 – почалася битва під Жовтими водами (29 квітня— 16 травня 1648) — це битва між військами Речі Посполитої і українськими козацько-селянськими військами Богдана Хмельницького та його татарськими союзниками. Перша переможна битва в ході Національно-визвольної війни 1648–1654 років, що мала величезне політичне і воєнне значення для Богдана Хмельницького та самого ходу війни.

1918 — на Хліборобському конгресі у Києві гетьманом України було обрано Павла Скоропадського.

1945 — Гітлер і Єва Браун повінчалися напередодні загибелі.

1955 — ЦК Компартії України прийняв постанову про увічнення місць, пов’язаних з життям і діяльністю Тараса Шевченка.

1975 — У Донецьку введена в дію найглибша в СРСР шахта імені Скочинського.