28 квітня Церква вшановує святих апостолів Аристарха, Пуда і Трофима

Святі апостоли Аристарх, Пуд і Трофим були з числа 70-ти апостолів, яких Господь Ісус Христос послав перед Собою з Євангельським благовістям. Святий апостол Аристарх, співробітник святого апостола Павла, став єпископом сирійського міста Апамеї. Ім’я його неодноразово згадується в книзі Діянь святих апостолів та в Посланнях апостола Павла .

Святий апостол Пуд згадується в 2-му Посланні апостола Павла до Тимотея. Він займав високе положення члена римського Сенату. У своєму будинку святий приймав первоверховних апостолів, збирав віруючих християн. Будинок його був звернений до церкви, що отримала назву «Пастирської». У ній, за переказами, священнодіяв сам святий апостол Петро.

Святий апостол Трофим походив з міста Едесси. Ім’я його згадується в Книзі Діянь святих апостолів і в 2-му Посланні апостола Павла до Тимотея. Він був учнем і супутником святого апостола Павла, розділяючи з ним всі скорботи і гоніння.

Всі три апостоли прийняли мученицьку кончину в Римі за імператора Нерона, одночасно зі святим апостолом Павлом.

За церковним календарем 28 квітня вшановують апостолів Аристарха, Пуда і Трохима, мучениць Анастасію і Василину, мученика Саву Готського.

У цей день оглядають пасіки: «На день святого Пуда діставай бджіл з-під споду». Вважалось, що бджолиний рій, який залетів на чужий двір, обіцяв господарю дому щастя. На Пуда калина і горобина бруньки розпускають. При нормальній весні у цей час розпускаються листя на березі. З’являються жаби.

Іменинниками 28 квітня є:

Василина, Сава, Трохим, Анастасія, Аристарх.

28 квітня народились:

1868 — Георгій Вороний, російський математик українського походження. На його честь названі діаграми Вороного, що застосовуються у інформатиці.

1865 — Микола Івасюк, український художник. Автор картин «В’їзд Богдана Хмельницького до Києва», «Богдан Хмельницький під Зборовом», «Битва під Хотином», «Іван Богун у бою під Берестечком».

28 квітня відзначають:

Всесвітній день охорони праці

Всесвітній день поріднених міст

Події 28 квітня:

1621 — Українські православні священики написали «Протестацію», у якій обґрунтували правомірність відновлення православної ієрархії.

1763 – У Києві відкрилася школа для навчання живопису.

1908 — Заснована Всесвітня асоціація есперанто (UEA).

1947 — Польська влада почала операцію «Вісла» з виселення українців Лемківщини і Холмщини в Західну Польщу.

1957 — Заснована Всесвітня федерація міст-побратимів. Остання неділя квітня — Всесвітній день міст-побратимів.

1968 — На екрани вийшла комедія Леоніда Гайдая «Діамантова рука», в головних ролях — Юрій Нікулін, Анатолій Папанов, Андрій Миронов, Нонна Мордюкова, Ніна Грєбєшкова, Світлана Світлична.

1987 — У США вперше у світі випустили компакт-диск.