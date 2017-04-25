25 квітня Церква вшановує святого Василія

У православній церкві 25 квітня вшановується пам’ять святого Василія сповідника, якого в народі прозвали в народі парильником через погоду, оскільки, як говорили, сонце парить в цей день.

Взагалі ж, Василій проживав у VIII столітті і був відомий як єпископ міста Парії. Віруючі часто до нього приходили і називали Василія справжнім «пастирем Христового стада». У той час, коли в суспільстві панувала іконоборча діяльність, Василій заступався за послідовників Христової віри, а також захищав ікони, хоча за наказом їх потрібно було знищити. Через це він зазнав велику кількість мук і гонінь, зазнав злидні і голод.

25 квітня святому Василію моляться для позбавлення від хвороб, а також для додання сил і мужності.

За церковним календарем 25 квітня вшановують преподобного Василія сповідника, преподобного Ісаака Сиріна, мучеників Міну, Давида та Івана, преподобну Анфісу, преподобного Афанасія, мученика Зенона.

У народі вважають, що з цього дня стає значно тепліше, земля прогрівається, сохне, тому в народі говорили, що «Василь землю парить». Наші пращури спостерігали за вербою: якщо вона до цього дня розпушилась — сильного холоду уже не буде.

З 25 квітня масово вилітають джмелі, літають бджоли. Виходять з нір лисиці.

Іменинниками 25 квітня є:

Давид, Іван, Анфіса, Афанасія, Зенон.

25 квітня святкують:

Всесвітній день боротьби проти малярії (відзначається щорічно 25 квітня, починаючи з 2008 року. У травні 2007 року на 60-й сесії ВООЗ він був встановлений спільно з Всесвітньою асамблеєю з охорони здоров’я і Всесвітньою Організацією Охорони Здоров’я).

Міжнародний День ДНК (встановлено на честь виходу 25 квітня 1953 року британського журналу «Nature», в якому була опублікована невелика стаття вчених з Кембриджу англійця Френсіса Кріка та американця Джеймса Уотсона під назвою «Молекулярна структура нуклеїнових кислот» та відкриттю подвійної спіралі ДНК).

Події 25 квітня:

1719 — вихід в Лондоні першого видання роману Даніеля Дефо «Життя і дивовижні пригоди Робінзона Крузо».

1953 — утворено Київське вище інженерне радіотехнічне училище ППО (КВІРТУ ППО)

1994 — указом Президента України було створено Національну раду з питань телебачення і радіомовлення.