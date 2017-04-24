24 квітня Церква вшановує преподобного Якова

Преподобний Яків Желєзноборовський, син бояр Аносових, які володіли землями в Галичі Костромському, народився в другій половині ХІV століття.

Юнаком він прийшов до преподобного Сергія Радонезького і прийняв від нього чернечий постриг. Потім кілька років молодий чернець жив у Троїцькій обителі. У 1392 році преподобний Яків оселився в глухому лісі біля залізних рудників, у місці, яке називалося Залізний Борок, на березі річки Тебзи. Святість його життя була відома вже сучасникам. У 1415 році дружина великого князя Василя Дмитровича на ім’я Софія важко хворіла перед пологами. Великий князь посилав до преподобного Якова просити, щоб він помолився про його дружину, і запитував, чи вона буде жива. Преподобний велів молитися до святого мученика Лонгіна і передбачив благополучне народження сина Василя. Вдячний князь щедро обдарував преподобного Якова, і дав йому кошти побудувати на місці подвигів монастир із храмом в ім’я святого пророка Іоанна Предтечі.

У 1429 році казанські татари спустошували околиці Галича. Преподобний Яків з учнями зник у глухих лісах. Повернувшись, вони знайшли обитель у руїнах. Усе довелося відновлювати заново. Преподобний побудував храм в ім’я святителя Миколая, викопав разом з братією ставки. В обителі було введено суворий гуртожиток. Безліч голодних і бідних людей, розорених татарами, харчувалися в монастирі. Після багатьох років спільних подвигів ченці просили преподобного бути їхнім ігуменом. Він покірно підкорився їхньому проханню і був висвячений в духовний сан.

Помер преподобний глибоким старцем 11 квітня 1442 року і був похований у Предтеченській церкві заснованої ним обителі.

За церковним календарем 24 квітня вшановують мученика Антипа, преподобних Якова Желєзноборовського і Якова сподвижника його, святого Варсонофія. Мучеників Прокесса і Мартиніана, преподобного Фармуфія.

У народі Антипа називали Половодом і казали: «Антип води розпустив», «Антип без води (холод) — засіки без зерна (літо погане)». Наші пращури помітили: якщо вранці мороз, а вдень сніг пішов, то ще цілий місяць буде холодно. У цей день ведмідь з барлоги виходить.

Іменинниками 24 квітня є:

Антип, Григорій, Яків.

Події 24 квітня:

1646 – Укладено Ужгородську церковну унію — акт церковного об’єднання з Римом 63 закарпатських священиків Мукачівської православної єпархії. Укладено її було з умовою збереження східного обряду, правом вибору єпископа, що його Рим мав лише затверджувати і правом користування привілеями римо-католицького кліру.

1648 — Чотири полки реєстрових козаків повстали проти польської влади і перейшли на бік гетьмана Богдана Хмельницького.

1793 — Катерина II видала указ про створення на Правобережній Україні православної єпархії.

1800 — Дата заснування Бібліотеки Конгресу США президентом Джоном Адамсом, який виділив 5000 доларів на закупівлю книг.

1833 — В США запатентована газована вода.

1900 — Вийшла друком основна книга Зиґмунда Фрейда «Тлумачення снів».

1949 — У Києві урочисто відкрито літературно-художній музей Тараса Шевченка.

2005 — Інаугурація папи Бенедикта XVI.

24 квітня святкують:

Міжнародний день солідарності молоді.