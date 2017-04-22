22 квітня Церква вшановує святого мученика Вадима

Святий Вадим народився в IV столітті в перському місті Вифлапаті. Молодий чоловік залишив багатих і знатних батьків, пішов з дому і оселився в невеличкій обителі за містом. Незабаром він був висвячений в пресвітери.

Правив у той час в Персії цар Шапур, який жорстоко переслідував християн. Святий Вадим разом з сімома учнями був кинутий до в’язниці, де їх піддавали жорстоким катуванням, вимагаючи зректися Христа і поклонитися сонцю та вогню. Святий Вадим витримав чотири місяці тортур, і, побачивши це, його учні також твердо трималися Христової віри.

Вадим був усічений мечем християнином на ім’я Нірсан, який, побоюючись нових тортур, відмовився від Христа і погодився стратити святого Вадима. Смерть преподобномученика датується 376 роком.

Після смерті царя Шапура учні Вадима вийшли з в’язниці, де пробули п’ять років.

За церковним календарем 22 квітня вшановують святих жон-мироносиць: Марію Магдалину, Марію Клеопову, Соломію, Іоанну, Марфу і Марію, Сусанну та інших; праведників Йосипа і Никодима, мученика Євпсихія, мучеників Дисана, Маріана та ін., мученика Вадима.

У давнину у цей день розпочинався вигін худоби в поле. У селян була традиція 22 квітня обходити джерела і проговорювати: «Підземна водиця, відкриваємо тобі шляхи зовнішні». Наші пращури помітили, що можна очікувати сухого літа, якщо до цього дня ще не встановилась стабільна тепла погода.

Іменинниками 22 квітня є:

Антон, Вадим, Овдій.

22 квітня народились:

1886 — Євген Сагайдачний, український маляр, декоратор і педагог. Автор численних акварелей з гуцульського життя, залишив по собі велику колекцію народного, зокрема гуцульського, мистецтва.

1907 — Євген Козак, український композитор, диригент, педагог. Автор театралізованого концерту «Буковинське весілля», хорових пісень «Вівчарик», «Україно моя», «Думи мої», «Вітер з полонини», «Зелень кленова, вулиці Львова», обробок українських народних пісень, пісень на слова Т.Шевченка.

1939 — Анатолій Михайленко, український письменник, журналіст, видавець. Автор більше 30 книжок художньої прози й публіцистики, зокрема «Оливкова гілка з Рима», «Кленовий лист з Канади», «Пливе мій човен. Запах полину», «Заки море перелечу».

Події 22 квітня:

1838 — Друзі викупили перспективного 24-річного художника Тараса Шевченка з кріпацтва.

1921 — Міська влада Чикаго прийняла рішення штрафувати на суму від 10 до 100 доларів жінок, які з’являтимуться на вулицях у коротких спідницях і з оголеними руками

1922 — у м. Подєбради (Чехословаччина) відкрита Українська господарська академія (з 1932 р. — Технічно-господарський інститут).

1970 – з метою захисту навколишнього середовища проведено першу акцію з ініціативи громадськості США. Пізніше цей день Генеральна Асамблея ООН оголосила Міжнародним днем Матері-Землі.

Сьогодні день народження святкують:

Наталя Сумська (1956, Катюжанка, Вишгородський район, Київська область) — українська акторка та телеведуча. Народна артистка України, двічі лауреат премії «Київська пектораль» та Шевченківської премії (2008).

Василь Вірастюк (1974, Івано-Франківськ) — український стронгмен, володар титулів «Найсильніша людина України» (2000, 2001, 2002, 2003, 2005) та «Найсильніша людина світу» (2004). Член збірної України, яка виборола титул «Найсильніша нація світу» у 2003 та 2004 роках. Заслужений Майстер спорту України.