20 квітня Церква вшановує преподобного Даниїла

Преподобний Даниїл Переяславський, в миру Димитрій, народився близько 1460 року в місті Переяславлі-Залесському від благочестивих Костянтина і Феодосії.

З дитинства Данило мав любов до благочестивого життя і християнських подвигів.

Постриг він прийняв у монастирі преподобного Пафнутія Боровського.

Преподобний Даниїл зростав у духовному житті під керівництвом святого Левкія Волоколамського.

Потім на батьківщині він присвятив себе подвигу любові до ближніх: хоронив безпритульних, бідних, безрідних. Преподобний заснував на місці кладовища монастир.

Святий Данило помер у квітні 1540 року.

У народі день 20-го квітня називався на честь Акилини. Спостерігаючи цього дня за погодою, люди підмічали: якщо на Акилину дощ – поганий врожай хліба, однак гарною буде калина. Наші пращури на Акиліну спостерігали за небом: якщо на ньому було багато зірок — це обіцяло хороший врожай грибів і ягід.

За церковним календарем 20 квітня — Світла п’ятниця. Вшановують преподобного Георгія сповідника, преподобного Даниїла Переяславського, мученицю Акилину.

Іменинниками 20 квітня є:

Данило, Георгій, Килина.

20 квітня народились:

1889 — Адольф Гітлер (Шиккельґрубер), німецький політичний і військовий діяч, фюрер Націонал-соціалістичної партії (1921—45 рр.), канцлер Німеччини (1933—45). Покінчив життя самогубством разом зі своєю дружиною Євою Браун.

1927 — Павло Луспекаєв, кіноактор. Знімався в фільмах: роль Верещагіна («Біле сонце пустелі»), «Республіка ШКІД», «Піднята цілина», «Вся королівська рать».

Події 20 квітня:

1841 — Опублікована перша детективна розповідь Едґара По («Вбивство на вулиці Морг»).

1865 — Вперше оголошено про появу безпечних сірників.

1902 — Подружжя Кюрі вперше одержали чистий радій.

1934 — Льотчикам, які врятували екіпаж корабля «Челюскін», присвоєні перші звання Героїв Радянського Союзу.

1938 — В Україні прийнята постанова про обов’язкове вивчення російської мови у всіх школах.

1940 — У США продемонстрований перший електронний мікроскоп.

1942 — У Німеччині євреям заборонено користуватися громадським транспортом.

1986 — Піаніст Володимир Горовиць уперше за 61 рік приїхав у рідний СРСР.

1988 — У Москві закладений перший у СРСР бейсбольний стадіон.

2000 — у Броварах в житловий будинок влучила тактична ракета, загинули 3 людини, 5 були поранені.

Чи знаєте ви, що:

20 квітня 2000 року (четвер) в місті Бровари Київської області в 15:30 пролунав вибух. Він стався у другому під’їзді 9-поверхового цегляного будинку по вул. Незалежності. Від вибуху розірвало будівлю від 9-того до 2-го поверху. Інші під’їзди не пошкодились.

21 квітня 2000 року (п’ятниця) — Міністерство оборони України виключає вірогідність того, що причиною вибуху в житловому будинку в Броварах під Києвом могло бути попадання ракетою, запущеної в ході навчань. Однак разом з цією інформацією в той же день була оголошена і інша: «однією із основних версій причин вибуху житлового будинку в місті Бровари Київської області є вибух ракети, що впала на будинок». Про це заявило агентство «Інтерфакс-Україна» з інформацією з групи яка займалася розслідуванням. Міліція ж вважає, що причиною вибуху в будинку Броварів був закладений вибуховий механізм.

22 квітня 2000 року (субота) — Підтверджується версія про те, що причиною вибуху в під’їзді житлового будинку в Броварах стало попадання ракети класу «земля-земля», запущеної під час навчань із Гончарівського полігону Чернігівської області, повідомляє «Інтерфакс-Україна». Однак висновки про причину вибуху повинні зробити слідча комісія, якою командує заступник міністра внутрішніх справ України.

23 квітня 2000 року (неділя) — в ході телепередачі «Епіцентр» (студія 1+1) прес-секретар міністра оборони Сергій Нагорянський заявив, що Міністерство Оборони України визнало, що причиною трагедії в Броварах, в результаті якої загинуло 3 особи і 5 отримало травми різного ступеня, стало влучання в дев’ятиповерхівку навчальної ракети класу «земля-земля».

24 квітня 2000 року (понеділок) — За заявою агентства «Інтерфакс-Україна», командуючий ракетними військами й артилерією Збройних сил Володимир Терещенко, відповідаючи на питання, чому протягом 4 днів після трагедії Міноборони не визнавало, що саме «навчально-бойова» ракета влучила в будинок, пояснив, що «було багато сумнівів». Міністр оборони України Олександр Кузьмук робить заяву, в якій виключає причетність «людського фактору» до збоїв систем ракети класу «земля-земля».

25 квітня 2000 року (вівторок) — Військові експерти чітко називають однією з можливих причин попадання ракети класу «земля-земля» в житловий будинок в Броварах вибух газогенератора системи енергоподачі ракети, котрий поламався в час польоту. За даними комісії, стався вибух газогенератора, який розташований в хвостовому відділі, і являє собою пороховий заряд (шашку). В наслідок цього ракета стала «некерованою і продовжила свій політ як вільно кинуте тіло під кутом до горизонту».

29 квітня 2000 року — Міністр оборони України Олександр Кузьмук вважає несправедливим подавати в відставку після аварії, в результаті якої навчальна ракета «Точка-У» класу «земля-земля» влучила в житловий будинок в Броварах, і загинуло 3 особи. «З моєї сторони це було нечесно — зробити рекламно-благородний жест: Бачите, яка я сильна людина». «Тим самим я б кинув свої війська, своїх працівників, так званим благородством я б заховався за цією трагедією» — сказав він, продовживши, що вирішив для себе «випити цю гірку чашу до дна».