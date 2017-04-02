2 квітня Церква вшановує преподобну Марію Єгипетську

Преподобна Марія, прозвана Єгипетською, жила в середині V і на початку VI століття. Марії виповнилося лише дванадцять років, коли вона пішла зі свого будинку в місті Олександрії.

Вільна від батьківського нагляду, молода і недосвідчена Марія захопилася порочним життям. Так 17 років Марія жила в гріхах, поки милостивий Господь не звернув її до покаяння.

За збігом обставин Марія приєдналася до групи прочан, які прямували до Святої Землі. Пливучи з паломниками на кораблі, Марія не переставала спокушати людей і грішити. Потрапивши в Єрусалим, вона приєдналася до прочан, які прямували в храм Воскресіння Христового.

Люди широким натовпом входили в храм, а Марія біля входу була зупинена невидимою рукою і ніякими зусиллями не могла увійти в нього. Тут вона зрозуміла, що Господь не допускає її увійти у святе місце за її нечистоту. Охоплена жахом і почуттям глибокого покаяння, вона стала благати Бога пробачити гріхи, обіцяючи докорінно виправити своє життя. Побачивши біля входу в храм ікону Божої матері, Марія стала просити Богоматір заступитися за неї перед Богом.

Після цього вона відразу відчула в душі просвітлення і безперешкодно увійшла в храм. Марія виконала свою обіцянку змінити своє життя.

З Єрусалиму вона пішла в сувору і безлюдну Йорданську пустелю і там майже півстоліття провела в самоті, у пості і молитві.

Старець Зосима, який жив у Йорданському монастирі святого Іоанна Предтечі, промислом Божим зустрівся в пустелі з преподобною Марією, коли та вже була глибокою старицею. Він був вражений її святістю і даром прозорливості. Розлучаючись із Зосимою, преподобна Марія попросила його через рік знову прийти в пустелю, щоб причастити її. Старець у призначений час повернувся і причастив преподобну Марію Святих Таїн. Прийшовши в пустелю ще через рік у надії бачити святу, він вже не застав її в живих.

Старець поховав тіло святої Марії там у пустелі, у чому йому допоміг лев, який своїми кігтями вирив яму для поховання тіла праведниці. Це було приблизно в 521 році.

За церковним календарем, 2 квітня вшановують преподобних отців, в обителі Сави вбитих, мученицю Фотину (Світлану), мучениць Олександру, Клавдію, Євфрасію, святителя Микиту сповідника.

Іменинниками 2 квітня є:

Микита, Світлана, Олександра, Марія.

2 квітня народились:

1805 — Ганс Крістіан Андерсен, датський письменник, поет і казкар («Гидке каченя», «Стійкий олов’яний солдатик», «Снігова королева», «Кресало», «Русалонька»).

1840 — Еміль Золя, французький письменник («Ругон-Маккари», «Жерміналь», «Чрево Парижу»), публіцист («Я звинувачую»).

1905 – Серж Лифар, український і французький артист балету, хореограф, педагог, теоретик балетного мистецтва.

2 квітня святкують:

Міжнародний день дитячої книги

Події 2 квітня:

1722 — У м. Петербурзі видано царський указ про ліквідацію гетьманства і утворення Малоросійської колегії — органу управління Лівобережною Україною. Складалася з російських воєвод на чолі з С. Веляминовим.

1967 — У день народження казкаря Ганса Крістіана Андерсена заснували Міжнародний день дитячої книги.

1978 — На американському телеканалі CBS почався показ серіалу «Даллас», який через неймовірну популярність із запланованого 5-серійного фільму переріс у кіноепопею, що тривала 13 років.

2004 — У Брюсселі сім країн Східної Європи:: Болгарія, Латвія, Литва, Румунія, Словаччина, Словенія та Естонія — приєдналися до НАТО.

Чи знаєте ви, що:

Найдавнішою з відомих рукописних книг давньоруської писемності є Остромирове Євангеліє, переписане в 1056—1057 роках у Києві. Надзвичайно висока майстерність письма і художнього оздоблення цього твору переконливо свідчить, що ця книга не була першою у давній Русі.

Найдавніша друкована кириличним шрифтом книга в Україні, що збереглася до нашого часу, це «Апостол». Видана вона 15 лютого 1574 року у Львові Іваном Федоровичем (Іваном Федоровим). Це єдина книга, випущена ним у Львові. Однак на могильній плиті Івана Федоровича було вирізано, що він своєю працею «друкування занедбале відновив».