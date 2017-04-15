15 квітня – Велика субота страсного тижня

Велика субота – це останній день перед Великоднем. Цього року вона випадає на 15 квітня. У Страсної суботи є кілька назв. Її також називають Тихою суботою, оскільки в цей день не прийнято веселитися. А ось інша її назва – Фарбувальна субота – пов’язана з тим, що в цей день фарбують яйця і малюють писанки.

Страсна субота – це день скорботи про Ісуса Христа, якого розіпнули в п’ятницю. Богослужіння у Велику Суботу 2017 в храмах починається з самого ранку, триває весь день і переходить в Пасхальну заутреню. Опівночі починається хресний хід, після якого знову триває служба.

Великодній кошик традиційно збирається у Велику суботу. Кладуть в нього паску, крашанки, м’ясні та молочні продукти.

Ті, хто відстояли у храмі службу, рано вранці в неділю повертаються додому і пробують паску. Після – лягають спати. Самі святкування починаються вже пізнім ранком у неділю.

У Страсну суботу піст ще триває,тому заборонено їсти продукти, які готуються на великодній стіл. З їжі дозволені хліб, вода, сирі овочі і фрукти.

Не бажано в цей день займатися важкою фізичною роботою, а також прибиранням і городом. Традиційно не можна шити і різати в цей день.

Якщо на 15 квітня випадає день народження, краще перенести святкування на інший день, оскільки, згідно з церковним переданням, веселитися в цей день не прийнято. Найкраще Велику суботу провести в молитві та покаянні, попросити вибачення у близьких і рідних за образи і засмучення, а також пробачити себе самого.

Великим гріхом в цей день вважається лихословити і лаятися. У цей день можна відвідувати кладовище, але от поминки по покійним не бажано влаштовувати.

Згідно православним традиціям, в ніч з Великої суботи на Великдень прийнято пильнувати. І навіть якщо не вдалося потрапити на службу, вдома перед іконою Ісуса Христа слід запалити свічку і помолитися.