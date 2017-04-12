12 квітня Церква вшановує святого Іоанна

За церковним календарем 12 квітня вшановують преподобного Іоанна Ліствичника, святителя Софронія, пророка Іоада, апостолів Аполлона, Кіфу, Кесаря і Єпафродіта, святу Єввулу – матір великомученика Пантелеймона, преподобного Іоанна безмовника, преподобного Зосима.

12 квітня в давнину спостерігали за птахами: якщо дикі качки прилітали жирні — весна буде холодною і довгою. Якщо припиняється тяга в димоході, чекай швидкого похолодання або снігу.

Іменинниками 12 квітня є:

Іван, Софрон, Зосим, Пантелеймон.

12 квітня народились:

1899 — Василь Седляр, український художник-авангардист (монументальні розписи, портрети, ілюстрації до «Кобзаря» Т. Шевченка та ін.).

Події 12 квітня:

1912 — у Львові утворили молодіжну скаутську організацію “Пласт”. Українські скаути-пластуни вперше склали пластову присягу.

1955 — Вакцина від поліомієліту, розроблена доктором Джонасом Солком, оголошена безпечною та ефективною.

1961 — космічний корабель «Восток-1», пілотований Юрієм Гагаріним, стартував з космодрому Байконур (Казахстан), облетів Землю за 108 хвилин і приземлився поблизу міста Енгельс (Росія). Це був перший вдалий політ у космос, коли космонавт живим повернувся на Землю. За інформацією американців, не підтвердженою Радянським Союзом, до Гагаріна мінімум 4 космонавта здійснили невдалі спроби облетіти земну кулю, але загинули — О.Ледовський (1957), С.Шиборін (1958), А.Мітков (1959) та І.Качур (1960).

1970 — на сцені Національної опери України дав свій перший концерт Оркестр Народних Інструментів України.

1984 — У СРСР оголошено про початок переходу до 11-річної середньої освіти.

12 квітня відзначають:

Міжнародний день космонавтики

Чи знаєте ви, що:

Про політ людини у космос було підготовлено три варіанти повідомлень ТАРС. Перше — урочисте, «успішне». Друге — на той випадок, якщо корабель не вийде на орбіту і впаде де-небудь у тайзі чи океані. У цьому повідомленні було звернення до урядів різних країн з проханням допомогти у пошуках космонавта. І, нарешті, третій варіант — про трагічну загибель першого космонавта. На щастя, два останніх не знадобились.

Пульт керування космічного корабля «Восток» було заблоковано, а шифр для його включення сховано у спеціальному конверті. Таку пересторогу Корольову порадили застосувати медики, бо свято вірили, що людина, опинившись у космосі і побачивши свою планету збоку, має обов’язково з’їхати з глузду. У такому стані вона почне хапатися за пульт і тоді катастрофи не уникнути. Якщо ж космонавт залишиться при свідомості, то у разі відмови автоматики, з легкістю повинен був відкрити конверт і дізнатися потрібний шифр.