11 квітня Церква вшановує святих Марка та Іони

Преподобні Марк та Іона є родоначальниками Псково-Печерського монастиря.

Печера, у якій ніс подвиг преподобний Марк у 15-му столітті, стала основою для майбутньої обителі. Там же згодом оселились святий Іоанн із дружиною Вассою.

Після смерті Васси Іоанн прийняв чернецтво з ім’ям Іона.

За православним календарем вшановують мучеників Марка, Кирила, преподобного Іоанна пустельника, святителя Євстафія.

Наші пращури у цей день слідкували за гусьми: якщо вони високо летять — води буде багато, низько — до малої осінньої води. Березовим соком наші пращури на Марка відпоювали хворих: чистили кров, виганяли хвороби зі шлунку.

Іменинниками 11 квітня є:

Марко, Кирило, Остап, Іван.

11 квітня народились:

1893 — Левко Задов (Зиньковський), відомий анархіст, начальник розвідки армії Нестора Махна, пізніше працівник радянських спецорганів. Образ Льови Задова знайшов відображення у численних кінофільмах і романах.

11 квітня відзначають:

Міжнародний день визволення в’язнів фашистських концтаборів

Всесвітній день боротьби з хворобою Паркінсона

Події 11 квітня:

1867 — Росія продала США Аляску та Алеутські острови.

1915 — на екрани США вийшов фільм за участю Чарлі Чапліна «Волоцюга», де вперше з’явився персонаж, що став «візиткою» Чапліна.

1945 — радянською владою заарештовано митрополита Української греко-католицької церкви Йосипа Сліпого, єпископів Никиту Будку, Миколу Чарнецького, Григорія Хомишина та Івана Латишевського, а також ряд католицьких владик. Тривалий час після арешту доля митрополита була невідомою, і лише в середині 1946 року оголосили, що митрополит звинувачений у «ворожій діяльності проти УРСР, співпраці з німецькими окупантами», за що був засуджений на 8 років ув’язнення. Під тиском репресій греко-католицького духовенства було здійснено «самоліквідацію» УГКЦ.

1945 – звільнено в’язнів концтабору Бухенвальд.

Чи знаєте ви, що:

У Бухенвальді, згідно з оцінками, загинуло близько 50 000 осіб. Невинних людей вбивали камінням, різками, топили в гною, кастрували, нівечили, морили голодом. Це були переважно євреї, політичні в’язні, радянські військовополонені, цигани та гомосексуалісти.

Деяких людей навмисне заражали вірусами задля медичних експериментів. Дружина командувача табору Ільзе Кох зажила страшної слави тим, що мала абажури, виготовлені з людської шкіри. Для цього відбиралися в’язні, котрі мали красиві татуювання.

Коли американське військо звільнило табір у 1945 році, стало ясно, що в жахливих умовах перебувало 20 000 в’язнів.

Невдовзі після визволення концтабору радянські спецслужби почали використовувати Бухенвальд для ув’язнення нової хвилі полонених. Рівень смертності був вищий, ніж навіть у нацистські часи. Як стало згодом відомо, там чинилися воєнні злочини.