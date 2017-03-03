Зросла кількість госпіталізованих через вибух на шахті «Степова»

У Львівській області госпіталізовано 20 гірників, постраждалих внаслідок вибуху на шахті ”Степова”, з яких 2 перебувають у тяжкому стані.

Про це повідомили у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

«Станом на 07.00. 3 березня до опікового відділення 8-ї клінічної лікарні м. Львів з травмами та опіками різного ступеню важкості госпіталізовано 20 осіб, з яких 2 у тяжкому стані», – йдеться в повідомленні.

Роботу шахти з видобутку вугілля тимчасово призупинено.

Сьогодні в Україні оголошено день жалоби за загиблими гірниками.