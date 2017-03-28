Збірна команда Бразилії з футболу вже забезпечила собі участь у Чемпіонаті світу-2018

Національна збірна команда Бразилії з футболу перша серед всіх збірних забезпечила собі участь у Чемпіонаті світу-2018.

Кваліфікаційний матч Бразилія – Парагвай (3:0) відбувся вчора у вечорі на стадіоні “Корінтіас” (Сан-Паулу, Бразилія). Голи забили: Філіппе Коутінйьо (34), Неймар (64) і Марсело (86).

Таким чином, збірна Бразилії після чотирнадцяти відбіркових матчів має 33 очки і займає першу позицію в турнірній таблиці. Цей результат і поразка Уругваю забезпечує команді як мінімум четверте місце і дозволяє достроково стати учасником Чемпіонату світу з футболу 2018.