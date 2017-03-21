Затриманого в Москві журналіста звільнили завдяки консулам

МЗС України дякує українським консулам за звільнення в Москві кореспондента агентства УНІАН у РФ Романа Цимбалюка.

Про це прес-секретар МЗС України Мар’яна Беца повідомила в Twitter, де вона також назвала затримання журналіста “провокацією РФ”.

“Романа Цимбалюка відпустили. Дякуючи нашим консулам, які роблять все можливе і неможливе для звільнення наших громадян в країні агресора!” – написала речниця МЗС, пише BBC.

Раніше агентство УНІАН оприлюднило заяву, у якій назвало неприпустимим арешт у Москві своїх журналістів Романа Цимбалюка і Микити Бородіна (оператора).

“Незважаючи на те, що Цимбалюк і Бородін акредитовані при МЗС РФ у порядку, встановленому чинним російським законодавством, співробітники поліції завадили виконанню нашими журналістами своїх професійних обов’язків, відібрали документи кореспондентів та затримали громадян України без будь-яких правових підстав для подібних дій”, – заявило агентство.

Роман Цимбалюк сам повідомив про факт затримання в пості на його сторінці в мережі Facebook.

За його словами, перед затриманням вони спілкувалися із аспірантом історичного факультету МДУ Захаром Сарапуловим, який вивісив з вікна головної будівлі університету прапор України у день третьої річниці анексії Криму.

“Прекрасне інтерв’ю закінчилося приїздом поліції. Забрали мої документи”, – написав журналіст.

Сарапулов раніше заявив, що після акції із прапором його затримали і побили невідомі силовики.

Минулого року у Москві затримали власного кореспондента державної агенції “Укрінформ” у Франції Романа Сущенка.

За інформацією українського міністерства закордонних справ, загалом у тюрмах і СІЗО Росії та Криму утримують 31 громадянина України.