Заступника начальника Львівської митниці затримали під час дачі хабара

У п’ятницю, 17 березня, приблизно о 23:00 працівники військової прокуратури спільно з управлінням захисту економіки Нацполіції затримали заступника начальника Львівської митниці Володимира Шокала під час дачі 40 тис. доларів хабара.

Про це повідомляє генпрокурор України Юрій Луценко на своїй сторінці у Facebook.

Володимир Шокало пропонував хабар віськовому прокурору Львівського гарнізону Владиславу Савинцю за закриття кримінального провадження щодо виявлених фактів щомісячних зборів хабарів від підлеглих за сприяння у просуванні по службі та переміщення контрабанди. Наразі Шокало тимчасово виконує обов’язки заступника начальника Івано-Франківської митниці.

«Гроші передавали у тубусі з-під ірландського віскі, які виявлені і вилучені у повному обсязі під час проведення огляду місця події. Митника затримано», – написав Луценко.