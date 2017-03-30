За минулу добу в зоні АТО загинули двоє військових, 13 поранено та травмовано

За минулу добу в зоні АТО зафіксовано 69 обстрілів позиції ЗСУ, двоє військових загинули, 13 поранено та травмовано.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що епіцентром вогневого протистояння залишається Донецький напрямок. Тут найгарячіше було в районі Луганського, захисників якого російсько-терористичні підрозділи обстрілювали з артилерії калібру 122мм, мінометів калібру 120мм та 82, озброєння БМП, гранатометів та великокаліберних кулеметів.

«З мінометів калібру 120 мм і 82 мм ворог, накривав вогнем позиції поблизу Троїцького та Кам’янки. Танк обстрілював захисників Авдіївки, а БМП противника била по опорних пунктах наших військ в районі Опитного. З гранатометів ворог гатив по позиціям поблизу Зайцевого, а з великокаліберних кулеметів намагався поцілити в захисників Невельського», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, на Маріупольському напрямку, з 82 мм мінометів ворог обстрілював позиції сил АТО в районі Мар’їнки, Красногорівки та Павлополя; БМП противника накривала вогнем захисників Мар’їнки та Широкиного. З гранатометів та великокаліберних кулеметів російсько-терористичні підрозділи вели вогонь поблизу Водяного, Павлополя, Мар’їнки та Красногорівки. Снайпери противника активізувалися поблизу Новотроїцького.

На Луганському напрямку опорні пункти поблизу Троїцького бойовики обстрілювали з мінометів калібру 120 мм, а з мінометів калібру 82 мм – по позиціях ЗСУ під Новоолександрівкою. Гранатомети різних систем гатили по захисниках Станиці Луганської, Троїцького, Валуйського, Попасної та Новозванівки. Великокаліберні кулемети обстрілювали українських воїнів в районі Валуйського.

