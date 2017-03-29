За минулу добу в зоні АТО загинули двоє українських військових

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою – за минулу добу зафіксовано 83 обстріли позицій Збройних сил, двоє українських військових загинули.

Про це штаб АТО повідомляє на сторінці у Facebook.

”На Маріупольському напрямку зі 122мм артилерійських систем обстріляні опорні пункти в районах населених пунктів Широкине, Гнутове та Водяне. З мінометів калібру 120мм ворог вів вогонь по позиціях неподалік Гнутового, а з 82мм мінометів, великокаліберних кулеметів та гранатометів російські найманці обстрілювали Марїнку, Водяне та Павлопіль. По позиціях в районі Водяного вів вогонь танк, а з озброєння БМП противник обстрілював морпіхів у Широкиному. Неподалік Гнутового та Водяного активізувались ворожі снайпери”, – повідомили у штабі.