За минулу добу в зоні АТО поранено п’ятьох українських військових

За минулу добу, 18 березня, зафіксовано 85 випадків відкриття вогню по укріпленнях сил АТО, п’ятеро українських військових поранено.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці в Facebook.

Зазначається, що на Донецькому напрямку по позиціях Збройних Сил України в районі Луганського та Авдіївки російські окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 та 120 мм, та гранатометів різних систем, по укріпленнях поруч Невельського та Пісків з великокаліберних кулеметів, а неподалік Опитного, Троїцького, Зайцевого та Кам’янки – з гранатометів та мінометів калібру 82 мм.

«На Маріупольському напрямку для враження наших позицій поруч Водяного та Павлополя ворог двічі використав артилерію калібру 122, а поблизу Широкиного міномети калібру 120 мм, по укріпленнях в районі Мар’їнки та Гнутового – з мінометів калібру 82 мм, стрілецької зброї та гранатометів», – йдеться у повідомленні.

За даними штабу, збільшилась кількість обстрілів на Луганському напрямку, де поблизу Кримського російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, мінометів калібру 82 та 120, танків, а згодом, ближче до опівночі – ще й з важкої артилерії калібру 152 мм.

«По опорних пунктах в районі Троїцького кілька раз били з мінометів калібру 120 мм, а поруч Новоолександрівки, Трьохізбенки та Попасної – з СПГ, в районі Станиці Луганської – з гранатометів та кулеметів великого калібру», – додали в прес-центрі.