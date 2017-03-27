З вулиць Львова заберуть всі вивіски зі словом «алкоголь»

Міський голова Львова Андрій Садовий наказав демонтувати вивіски, на яких згадується алкоголь. Відповідне доручення мер Львова дав «Адміністративно-технічному управлінню» під час засідання виконкому 27 березня, повідомляє Zaxid.net.

«Вживати слово «алкоголь» у рекламі магазинів заборонено. Але у нас по Львову є дуже багато вивісок і сітілайтів зі словами «Гуртовий продаж алкоголю». Ця реклама шкідлива для громадян. Якщо якась фірма це порушує, на це треба реагувати», – сказав Андрій Садовий.

За словами директора КП «Адміністративно-технічне управління» Тараса Вітика, у Львові нарахували 113 вивісок, на яких присутнє слово «алкоголь», а їхні власники відмовляються змінювати текст вивісок.

Відтак, вивіски демонтовуватимуть примусово. «З цього тижня почнемо спільно з «Муніципальною дружиною» ними займатися», – сказав Тарас Вітик.

Варто зауважити, що офіційному сайті львівської мережі алкогольних крамниць «Гуртові ціни. Алкоголь» вказано, що лише у Львові працюють 153 магазини цієї мережі. Ще 14 крамниць працюють у різних містах Львівської області, а також в Івано-Франківську.

Нагадаємо, що виконком ЛМР ще у 2013 році заборонив вживати слово «алкоголь» на вивісках магазинів. У лютому 2016 року мерія заборонила рекламу алкоголю у вітринах магазинів.