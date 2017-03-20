З початку проведення АТО загинули понад 2,6 тис. українських військових

З початку проведення антитерористичної операції на Донбасі понад 2,6 тис. українських військових загинули, понад 9,4 тис. отримали поранення.

Про це на брифінгу в Києві повідомив речник Міністерства оборони України Андрій Лисенко.

”З початку АТО і до сьогоднішнього дня внаслідок бойових дій загинуло 2629 військових. З них 2220 – військовослужбовці Збройних сил України. Інші загиблі – із лав Національної гвардії, Державної прикордонної служби, СБУ, Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дістали поранень 9453 військовослужбовці, з них 7674 – із ЗСУ”, – сказав Лисенко.